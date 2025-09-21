By Deepali Srivastava
ईयर पियर्सिंग कराने के बाद ऐसे करें देखभाल
कान छिदवाने का रिवाज तो सालों पुराना है लेकिन आजकल ट्रेंड में ईयर पियर्सिंग चल रहा है।
ईयर पियर्सिंग
ईयर पियर्सिंग में कान को कई जगहों पर छिदवाने का फैशन यंग लोगों के बीच काफी चल रहा है। छोटे टॉप्स के साथ पियर्सिंग अच्छा लगता है।
क्या है ये
ईयर पियर्सिंग के बाद कानों की थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है। चलिए बताते हैं आपको क्या करना होगा।
देखभाल
ईयर पियर्सिंग कान की कड़ी जगह पर कराने से इंफेक्शन का खतरा होता है। ऐसे में आपको सफाई रखनी होगी।
सफाई रखें
गुनगुने पानी से डेली कान को रुई की मदद से क्लीन करें। इससे घाव नहीं होगा।
गुनगुना पानी
क्रीम या तेल
डॉक्टर द्वारा बताया गया क्रीम या फिर कोई तेल ईयर पियर्सिंग वाली जगह पर लगाएं। इससे दर्द नहीं होगा।
सोना-चांदी
जब दर्द में आराम आ जाये तो सोने या चांदी के ईयरिंग्स ही पहनें। इससे कान पकेगा नहीं।
हल्के टॉप्स
जब पियर्सिंग ठीक हो जाये, तो टॉप्स ज्यादा भारी या फैशनेबल न पहनें। हल्के डिजाइन वाले टॉप्स पहनें।
अट्रैक्टिव लुक
आजकल पियर्सिंग के लिए कई डिजाइन ईयरिंग्स आने लगे हैं। आप वह पहनकर अट्रैक्टिव दिखेंगी।
