By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

सनातन धर्म के अनुसार सुबह की शुरुआत कैसे करें?

सनातन धर्म में सुबह की शुरुआत को पवित्र और शुभ माना जाता है। यह दिन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाने का समय है। आइए, जानें सनातन धर्म के अनुसार सुबह की सही शुरुआत कैसे करें।

सनातन धर्म

सनातन धर्म में ब्रह्ममुहूर्त (सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले) जागने का समय है। यह शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का समय है, जो मन को शुद्ध और दिन को शुभ बनाता है।

ब्रह्ममुहूर्त में जागें

सुबह स्नान करना शारीरिक और मानसिक शुद्धता लाता है। गंगा जल या तुलसी मिश्रित पानी से स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और दिन शुभ बनता है।

स्नान से शुरू करें दिन

सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करें। "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" या अपने इष्टदेव का मंत्र जपें। इससे मन शांत और दिन सकारात्मक शुरू होता है।

प्रभु का स्मरण

सनातन धर्म में सूर्य को जीवनदाता माना जाता है। सूर्य नमस्कार और योग करने से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। यह दिन को ऊर्जावान बनाता है।

सूर्य नमस्कार और योग

सुबह घर के मंदिर में दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं और भगवान की पूजा करें। हवन या आरती से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह सौभाग्य और शांति लाता है।

पूजा से दिन शुरू करें

सुबह गायत्री मंत्र या अपने इष्टदेव के मंत्र का जप करें। 10-15 मिनट ध्यान करने से मन शांत और एकाग्र होता है। यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।

मंत्र जप और ध्यान

सनातन धर्म में सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। सुबह फल, दूध या हल्का भोजन लें। यह शरीर को ऊर्जा देता है और मन को शुद्ध रखता है।

सात्विक भोजन

सुबह पक्षियों को दाना, जरूरतमंद को भोजन या दान करें। सनातन धर्म में सेवा और दान पुण्य का काम है, जो दिन को शुभ और कर्म को पवित्र बनाता है।

दान और सेवा का महत्व

सनातन धर्म के अनुसार सुबह ब्रह्ममुहूर्त, स्नान, पूजा, योग और सात्विक भोजन से शुरू करें। यह दिन को सकारात्मक, शांत और शुभ बनाता है।

शुभ सुबह

पायल और कंगन ही नहीं ये 5 चीजें भी हैं सुहाग की निशानियां, जानिए इनका महत्व

 Click Here