By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
लोहे की कैंची की धार तेज कैसे करें
घर के कई काम और कपड़े को काटने के लिए हम लोहे की कैंची का इस्तेमाल करते हैं।
लोहे की कैंची
कैंची का लगातार यूज करने से इसकी धार कम हो जाती है। ऐसे में ये चीजों को सही से नहीं काट पाती।
धार हो गई कम
अगर आपकी लोहे की कैंची की धार कम हो गई है, तो इस तेज करने के लिए कुछ घरेलू तरीके अपनाएं।
कैसे करें तेज
सबसे पहला तरीका है पत्थर। पत्थर पर रगड़ने से लोहे की कैंची की धार तेज हो जाएगी।
पत्थर
पत्थर या सिल-बट्टे वाला लोढ़ा लें। इस पर कैंची को रगड़ें। दोनों हिस्सों को रगड़कर धार सही करें।
क्या करें
कांच की शीशी
कांच की शीशी से भी आप कैंची की धार बढ़ा सकते हैं।
तरीका
कांच की शीशी का ढक्कर हटा लें। अब कैंची को इसे मुंह पर ऐसे चलाएं, जैसे इसे काटना हो। कांच पर रगड़ने से कैंची की धार सही हो जाएगी।
नमक
नमक वाले तरीके से भी आप कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। ये तरीका काफी अजमाया हुआ है।
क्या करें
ग्लास में नमक भरें। अब इसमें कैंची को डालकर बंद-खोल करें। करीब 2 मिनट तक करने से धार बढ़ जाएगी।
किचन गार्डन में पालक कैसे उगाएं
Click Here