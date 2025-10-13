By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 13, 2025
घर पर आइब्रो कैसे सेट करें
चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है आइब्रो। आइब्रो बस शेप में सेट होनी चाहिए।
आइब्रो
अगर आपकी आइब्रो भी सेट नहीं हो पाती, कुछ आसान स्टेप्स के साथ घर पर सेट करें। चलिए बताते हैं तरीका।
कैसे सेट करें
सबसे पहला तरीका है वैक्स। आप आइब्रो के निचले और ऊपरी हिस्से में वैक्स लगाएं। फिर उसे पतली स्टेप से खींचकर हटाएं।
वैक्स
अगर आपकी आइब्रो सेट नहीं है, तो मस्कारा ब्रश से उन्हें ऊपर की ओर कंघी करें। इससे खराब शेप भी अच्छा दिखेगा।
मस्कारा ब्रश
आइब्रो को सेट रखने के लिए वैस्लीन लगा लें। इससे बाल इधर-उधर नहीं होंगे।
वैस्लीन लगाएं
पेंसिल
आइब्रो को ज्यादा सेट करने के लिए पेंसिल का यूज करें। आइब्रो पेंसिल से खाली जगह भर जाएगी और ये सेट दिखेगी।
कंसीलर
अगर आइब्रो के नीचे-ऊपर बाल दिख रहे हैं, तो कंसीलर से उन्हें छिपा सकते हैं। इससे भी आइब्रो सेट दिखती है।
प्लकर
एक्स्ट्रा बाल प्लकर की मदद से हटाएं, कैंची से हटाने की गलती न करें। वरना आइब्रो का शेप और खराब हो सकता है।
