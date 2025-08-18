By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
फ्रिज हो गईं गंदी-पीली, ऐसे करें साफ
घर का खास सामान होता है फ्रिज। इसमें हम हर खाने-पीने का सामान सुरक्षित समझकर रख देते हैं।
फ्रिज
लेकिन अगर फ्रिज को लंबे समय तक साफ न किया जाये, तो इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। जो खाने में भी पहुंच जाते हैं।
गंदगी-पीलापन
अगर आपका फ्रिज भी पीला और गंदा हो गया है। तो इसे साफ करने के कुछ आसान तरीके हम आपको बताते हैं।
कैसे करें साफ
सबसे पहले एक कपड़े को गीला करें और फ्रिज को पोछकर साफ करें। इससे गंदगी निकल आएगी।
कपड़े से पोछ लें
बेकिंग सोडा-नींबू
बेकिंग सोडा पाउडर घोल बनाएं और इसमें नींबू मिलाएं। इस घोल को कपड़े की मदद से फ्रिज में लगाएं।
10 मिनट छोड़ें
10 मिनट तक घोल को फ्रिज में लगा रहने दें। फिर कपड़े को साफ पानी से गीला करें और सफाई करें।
सिरका
सिरका में पानी मिलाकर घोल बनाएं और उसे कपड़े की मदद से फ्रिज में लगाएं। 15 मिनट तक लगा रहने दें।
सफाई करें
फिर साफ पानी वाले कपड़े या नैपकिन से पोछकर साफ करें। ऐसा करने से सारी गंदगी साफ होती और पीलापन भी।
टूथपेस्ट
पीलापन अगर ज्यादा है, तो टूथपेस्ट को कपड़े पर लगाकर जगह पर रगड़ें। फिर 5 मिनट बाद सफाई कर लें।
पहली डेट पर लड़की से क्या बात करनी चाहिए
Click Here