By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 23, 2025

टॉयलेट सीट का पीलापन दूर करने के 5 सरल तरीके

टॉयलेट सीट पर गंदगी होने का मतलब है इंफेक्शन का खतरा। टॉयलेट सीट पर गंदगी होने का पता उसका पीलापन देखकर पता चलता है।

टॉयलेट सीट

टॉयलेट सीट सफेद से पीली दिखने लगती है, तो गंदी लगती है और ये बीमारी का घर भी बन जाती है। इसे साफ करना जरूरी होता है।

पीलापन

वैसे तो कई तरह के केमिकल क्लीनर आते हैं लेकिन आप सीट को चमकदार बनाने के लिए कुछ घरेलू तरीके अपना सकते हैं।

कैसे करें साफ

पीलापन हटाने के लिए आप बेकिंग पाउडर सीट पर छिड़क दें और रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह रगड़कर साफ करें।

बेकिंग पाउडर

नींबू का रस गुनगने पानी में डालकर घोल बनाएं। इस पानी से सीट को ब्रश से रगड़ते हुए साफ करें।

नींबू

आला

कपड़ों को साफ करने वाला आला भी पीलापन हटा देगा। इसे सीट पर डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ें। फिर ब्रश से क्लीन करें।

सिरका

सफेद या काला सिरका भी सीट को साफ करने के काम आयेगा। सिरका क्लीनिंग एजेंट माना जाता है, इससे पीलापन साफ हो जायेगा।

फिटकरी

टॉयलेट में पीलापन के साथ बदबू भी आ रही है, तो फिटकरी का इस्तेमाल करें। आधा चम्मच फिटकरी एक गिलास पानी में घोलकर टॉयलेट सीट पर डालें और फिर साफ करें।

