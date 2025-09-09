By Deepali Srivastava
पीली हो गई सफेद शर्ट की कॉलर, ऐसे करें साफ

स्कूल से लेकर ऑफिस तक सफेद शर्ट पहनना अच्छा माना जाता है। ये फॉर्मल लुक में आती है।

सफेद शर्ट

लेकिन गर्मी में पसीने के कारण सफेद शर्ट की कॉलर पीली हो जाती है। ये देखने में गंदी लगती है।

पीली कॉलर

अगर शर्ट की कॉलर का पीलापन साफ न किया जाये, तो ये जिद्दी दाग बन जाता है। फिर ये आसानी से छूटता नहीं।

जिद्दी दाग

आपकी शर्ट की कॉलर भी पीली दिख रही है, तो बिना साबुन-ब्रश के इसे साफ करने का तरीका हम बताते हैं।

कैसे करें साफ

कंटेंट क्रिएटर पूजा त्रिवेदी ने इंस्टा पर वीडियो शेयर कर ये तरीका बताया। आपको 2-3 एक्सपायर दवा, 1 स्पून टूथपेस्ट, पानी चाहिए होगा।

क्या-क्या चाहिए

तरीका क्या है

सबसे पहले एक टब में पानी लें। पानी उतना ही लेना है, जितने में 1 शर्ट डूट जाये।

टूथपेस्ट-दवा

अब इस पानी में टूथपेस्ट मिलाकर फिर दवा को घोल दीजिए। 

शर्ट भिगोएं

इसी पानी में शर्ट को करीब 15-20 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें।

साफ हो गई

कुछ देर बाद आप देखेंगे कि शर्ट की कॉलर बिल्कुल चमकदार और साफ हो जाएगी।

