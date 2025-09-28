By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
पुरुष की छाती के अनचाहे बालों को हटाने के घरेलू उपाय
महिलाएं हाथ-पैर के अनचाहे बालों को वैक्सिंग की मदद से साफ कर लेती हैं। ऐसे ही पुरुषों की छाती में बाल होते हैं।
छाती के बाल
पुरुष वैक्सिंग की मदद से छाती के बाल साफ करवा लेते हैं लेकिन ये काफी दर्दनाक होता है।
वैक्सिंग में दर्द
अगर आपकी छाती पर भी बाल खूब है और वैक्सिंग नहीं कर पा रहे। तो कुछ घरेलू उपाय ट्राई करके देखें।
कैसे साफ करें
शहद में चीनी और नींबू का रस मिक्स करके वैक्स तैयार करें। ये वैक्स ज्यादा पेनफुल नहीं होगा।
शुगर वैक्स
वैक्स को हल्का गर्म करें। वैक्सिंग स्ट्रीप्स या फिर जींस वाला कपड़ा लें। वैक्स लगाएं और फिर स्ट्रीप्स से क्लीन करें।
कैसे करें
फिटकरी
आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी, 3 चम्मच गुलाब जल और लैवेंडर की 2-3 बूंदे मिलाकर पेस्ट बनाएं।
क्लीन करें
इस पेस्ट को 30 मिनट तक लगाकर छोड़ें। सूखने पर छुड़ाएं। बस आपके बाल साफ हो जाएंगे।
बेसन-हल्दी पैक
बेसन में हल्दी, सरसों का तेल, नमक मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को छाती पर लगाकर सूखने दें।
क्लीनिंग टिप्स
जब ये पेस्ट सूख जाये, तब इसे रगड़कर कपड़े से साफ करें। इससे बाल साफ हो जाएंगे और टैनिंग भी।
पैच टेस्ट
इन चीजों को छाती पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। किसी तरह की एलर्जी होने पर डॉक्टर को दिखाएं।
