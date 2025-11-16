By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 16, 2025
क्या करें अगर मछली खाते समय गले में कांटा फंस जाए?
मछली सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है।
मछली
आंखों की रोशनी बढ़ाने, शरीर को ताकतवर बनाने और त्वचा को हेल्दी रखने के अलावा भी मछली खाने के कई फायदे हैं।
मछली खाने के फायदे
मछली प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। ये पोषक तत्व वजन कम करने और याददाश्त मजबूत करने में सहायक माने गए हैं।
वेट लॉस
मछली खाते वक्त इस बात का डर जरूर रहता है कि इसका कांटा अगर गले में अटक गया तो क्या होगा।
कांटे का डर
गले में मछली का कांटा फंस जाने पर तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मछली खाते वक्त सावधानी रखना अहम हो जाता है।
तकलीफ
गले में मछली का कांटा फंस जाने पर क्या करना चाहिए यहां जानिए।
कैसे निकालें कांटें
केला खाने से गले में फंसा मछली का कांटा अंदर जा सकता है। इसके लिए केले का बिना चबाए खाना होगा।
केला खाएं
गले में मछली का कांटा फंसने पर पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। कभी-कभी पानी के फ्लो के साथ ही कांटा अंदर चला जाता है। दूसरे पेय पदार्थ भी पी सकते हैं।
पानी या दूसरे पेय पदार्थ पीएं
गले में मछली का कांटा फंस जाने पर चावल का एक गोला बिना चबाए खाना चाहिए। इससे कांटा गले के अंदर जा सकता है। एक बार में ना हो तो चावल के दो-तीन गोले खा सकते हैं।
पके चावल खाएं
अगर ये तीनों उपाय काम नहीं आते हैं, तो आखिरी रास्ता यही है कि डॉक्टर से मिलें। ध्यान रखें कि कांटा फंसने के बाद डॉक्टर से मिलने में देरी ना करें।
डॉक्टर से मिलें
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
