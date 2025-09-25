By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 25, 2025
बच्चे की नजर उतारने का आसान तरीका
ऐसा कहा जाता है किसी को भी किसी की नजर लग सकती है। नजर लगने से बच्चों को बुखार या चिड़चिड़ापन होने लगता है।
नजर
छोटे बच्चों की हरकतों को देखते हुए उन्हें खासतौर पर नजर लगने का डर रहता है। बच्चों की नजर मां उतारती है।
बच्चों को नजर
अगर आपको बच्चे की नजर उतारना नहीं आता है, तो हम आपको कुछ तरीके बताते हैं।
कैसे उतारें
आटे को छलनी से छानकर चोकर निकाल लें। इसमें राई, नमक, खड़ी लाल मिर्च मिलाएं। इससे नजर उतारें
चोकर-राई
ग्लास या लोटे में पानी भर लें। सिर्फ पानी से भी नजर उतार सकती हैं।
पानी
नमक
1 चम्मच नमक मुट्ठी में लेकर बच्चे की नजर उतार सकते हैं।
कितनी बार उतारें
बच्चे की नजर सात बार हाथ उसके ऊपर से घुमाते हुए उतारें।
कब उतारें
गुरुवार का दिन छोड़कर बाकि सभी दिन आप बच्चे की नजर उतार सकते हैं।
सोते हुए
सोते हुए बच्चे की नजर कभी न उतारें। जब बच्चा जग रहा हो, तभी नजर उतारें।
