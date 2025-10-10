By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
केले को काला होने से कैसे बचाएं
केला एक ऐसा फल है, जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। ये सेहत के लिए भी काफी अच्छा और फायदेमंद होता है।
केला
लेकिन पका केला जल्दी गलने और काला पड़ने लगता है। फिर इसे खाने में मजा नहीं आती। चलिए इसे स्टोर करने का तरीका बताते हैं।
काला पड़ गया
केले को साधारण रूम टेंपरेचर में रखें। इसे ज्यादा गर्मी वाली जगह पर न रखें।
गर्मी में न रखें
केले के डंठल में एल्युमिनियम फॉयल लपेट दें। इससे ये काला नहीं पड़ेगा और जल्दी गलेगा भी नहीं।
एल्युमिनियम फॉयल
केले को लाकर धोकर रख सकते हैं। इन्हें पन्नी या किसी बर्तन में कवर करके न रखें।
पन्नी में न रखें
टांग कर रखें
केला आप टांगकर भी रख सकते हैं। इससे भी ये कम पकेगा और काला नहीं होगा।
फलों के साथ
केले को किसी दूसरे फल के साथ रखने से बचें। इससे भी ये जल्दी पक सकता है।
फ्रिज
अगर किसी भी तरह से केला स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रिज में रखें। ठंड से केला सड़ेगा नहीं।
ना गेहूं का आटा, ना मैदा: ऐसे बनाएं हेल्दी मोमोज
Click Here