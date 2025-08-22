By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
शनि देव को करना है प्रसन्न, तो शनिवार के दिन राशि अनुसार करें ये उपाय
ज्योतिष में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। अच्छे कर्मों से सुख-समृद्धि और गलत कार्यों से कठिनाइयां मिलती हैं। शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार को राशि अनुसार उपाय करें।
शनि देव
शनि देव अच्छे कार्य करने वालों को धन, सम्मान और उच्च पद प्रदान करते हैं। जीवन खुशियों से भर जाता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
अच्छे कर्मों का इनाम
गलत कार्य करने पर शनि कठोर दंड देते हैं। कर्ज, बीमारी, वैवाहिक समस्याएं, करियर में रुकावटें और कारोबार में हानि हो सकती है।
शनि के अशुभ प्रभाव
मेष राशि वाले शनिवार को तिल के तेल से शनि देव का अभिषेक करें। वृषभ राशि वाले नारियल, मूंगफली या सरसों के तेल से अभिषेक करें।
मेष-वृषभ के लिए शनि उपाय
मिथुन राशि वाले तिल के तेल से अभिषेक और हवन करें। कर्क राशि वाले सरसों के तेल का दान करें। ये उपाय शनि के दुष्प्रभाव को कम करते हैं।
मिथुन-कर्क के लिए शनि उपाय
सिंह राशि वाले सरसों या तिल का तेल शनि को चढ़ाएं। कन्या राशि वाले तिल, मूंगफली या सरसों के तेल का दान करें। ये उपाय सुख-शांति लाते हैं।
सिंह-कन्या के लिए शनि उपाय
तुला राशि वाले नारियल, मूंगफली या सरसों का तेल शनि को अर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले तिल या सरसों के तेल से अभिषेक करें।
तुला-वृश्चिक के लिए शनि उपाय
धनु राशि वाले सोयाबीन या मूंगफली तेल का दान करें। मकर राशि वाले सरसों या तिल के तेल से अभिषेक और हवन करें। ये शनि को प्रसन्न करते हैं।
धनु-मकर के लिए शनि उपाय
कुंभ राशि वाले मंदिर में सरसों का तेल दान करें। मीन राशि वाले सोयाबीन या मूंगफली तेल से शनि का अभिषेक करें। ये उपाय शुभ फल देते हैं।
कुंभ और मीन राशि के उपाय
शनिवार को राशि अनुसार उपाय करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। अच्छे कर्म और इन सरल उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त करें।
शनि देव को करें प्रसन्न
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
राहु के गलत प्रभाव से राहत पाने के 11 आसान उपाय
Click Here