By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
मेकअप हटाने के बाद त्वचा की खास देखभाल!
मेकअप उतारने के बाद त्वचा की सही देखभाल जरूरी है, इन स्टेप्स को अपनाकर स्किन को हील कर सकते हैं।
स्किन केयर
क्लींजिंग ऑयल या मेकअप रिमूवर से चेहरे को अच्छी तरह साफ करें ताकि सभी मेकअप निकल जाए।
1
गुनगुने पानी से चेहरा धोएं और फिर नरम तौलिये से थपथपा कर सुखाएं।
2
टोनर का इस्तेमाल करके त्वचा के pH संतुलन को बनाए रखें और छिद्रों को कसें।
3
सीरम लगाएं जो त्वचा की गहराई से देखभाल करे और नमी प्रदान करे।
4
आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा के लिए आई क्रीम लगाएं और पूरे चेहरे को मॉइश्चराइज करें।
5
होंठों की देखभाल के लिए लिप बाम लगाएं और उन्हें मुलायम बनाए रखें।
6
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
