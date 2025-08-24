By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 24, 2025

बच्चे को एग्जाम के स्ट्रेस से कैसे बचाएं

बच्चों को एग्जाम का काफी स्ट्रेस होता है। उनके लिए ये स्ट्रेस किसी काले भूत के जैसा होता है, जो डराता रहता है।

एग्जाम की टेंशन

परीक्षा के डर से कई बच्चे खाना-पीना छोड़ देते हैं। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है।

खाना-पीना, सेहत

अगर आपका बच्चा भी परीक्षा की टेंशन लेता है, तो उससे निपटने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं।

कैसे बचाएं

बच्चों की पढ़ाई पर पैरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में उन्हें पढ़ने के लिए टास्क बनाकर दें।

स्मॉल टास्क

रूटीन स्टडी

बच्चों को हर दिन थोड़ा पढ़ने के लिए कहें। उनकी पढ़ाई का रूटीन बना दें।

खेलने का समय

पढ़ाई के साथ खेलने का भी टाइम डिसाइड करें। इससे पढ़ाई से थका दिमाग फ्रेश होगा।

हेल्दी फूड

पढ़ाई के साथ सेहत का ख्याल भी रखें। उन्हें हेल्दी खाना, फल, नट्स खिलाएं।

एग्जाम से पहलें

एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए ही सिलेबस रखें। मुश्किल टॉपिक को अच्छे से समझाएं।

अच्छी नींद

एग्जाम से पहले नींद भी अच्छे से पूरी करने दें। इससे बच्चा परीक्षा में फ्रेश माइंड से जायेगा।

सीखने दें

बच्चे को समझाये कि पढ़ाई सीखने के लिए करें, नंबर्स कम-ज्यादा हो सकते हैं।

