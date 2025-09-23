By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 23, 2025
सोना कैरेट में तो चांदी की शुद्धता कैसे मापी जाती है?
सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, लेकिन चांदी की शुद्धता का माप क्या है? आइए जानें चांदी की शुद्धता मापने का तरीका।
चांदी की शुद्धता
चांदी की शुद्धता उसमें मौजूद शुद्ध चांदी की मात्रा को दर्शाती है। इसे आमतौर पर परसेंटेज या फाइननेस में मापा जाता है।
शुद्ध चांदी की मात्रा
चांदी की शुद्धता को फाइननेस में मापा जाता है, जैसे 999, 925, या 800। यह 1000 भागों में शुद्ध चांदी की मात्रा दर्शाता है।
फाइननेस स्केल
999 फाइननेस वाली चांदी 99.9 फीसदी शुद्ध होती है। इसे निवेश के लिए सिक्कों और बार में इस्तेमाल किया जाता है।
999 चांदी - सबसे शुद्ध
925 चांदी (92.5 फीसदी शुद्ध) को स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। यह आभूषण बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय है।
925 चांदी - आभूषणों की पसंद
भारत में BIS हॉलमार्क चांदी की शुद्धता की गारंटी देता है। 925, 800 जैसे निशान शुद्धता दर्शाते हैं।
हॉलमार्क का महत्व
चांदी की शुद्धता को परसेंटेज में भी मापा जाता है, जैसे 92.5 फीसदी (925) या 80 फीसदी (800)। यह समझने में आसान है।
परसेंटेज में शुद्धता
चांदी की शुद्धता की जांच एसिड टेस्ट, XRF मशीन या ज्वैलर की विशेषज्ञता से की जा सकती है।
टेस्टिंग के तरीके
नकली चांदी से बचने के लिए हमेशा हॉलमार्क देखें और विश्वसनीय दुकान से खरीदें। सस्ती चांदी धोखा हो सकती है।
नकली चांदी से सावधान
चांदी की शुद्धता को फाइननेस, परसेंटेज या हॉलमार्क से मापें। 999 और 925 सबसे आम हैं।
सही चांदी चुनें
