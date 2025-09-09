By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 09, 2025
सरसों के तेल से बढ़ेगा ब्रेस्ट साइज, जानें कैसे लगाएं
महिलाओं के शरीर की खूबसूरती में खास भूमिका ब्रेस्ट भी निभाते हैं। स्तनों का सही आकार शरीर को आकर्षक बनाते हैं।
कई महिलाओं के ब्रेस्ट छोटे होते हैं और उसे बढ़ाने के लिए कई तरह की क्रीम या सर्जरी वाला ऑप्शन देखती हैं।
अगर आपके स्तनों का आकार छोटा है, तो उन्हें बढ़ाने के लिए तेल मसाज कर सकती हैं। इससे आपको मनचाहा साइज मिलेगा।
सरसों का तेल हर किचन में इस्तेमाल होता है। लेकिन इस तेल से आपके स्तनों का आकार भी सुडौल और बड़ा हो सकता है।
सरसों का तेल कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। चलिए आपको बताते हैं ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए इसे कैसे लगाना है।
सरसों के तेल से आपको स्तनों की मसाज करनी है। मसाज करने से ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा।
सरसों का तेल गर्म कर लें और इसे गुनगुना रह जाने के लिए रखें। फिर इस तेल से सर्कुलर मोशन में ब्रेस्ट मसाज करें।
ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको रोजाना मालिश करते हुए मसाज करनी है। नियमित रूप से मसाज करने से परिणाम मिलेगा।
ब्रेस्ट पर तेल मसाज करने से साइज बढ़ेगा, कसावट आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
