By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सरसों के तेल से बढ़ेगा ब्रेस्ट साइज, जानें कैसे लगाएं

महिलाओं के शरीर की खूबसूरती में खास भूमिका ब्रेस्ट भी निभाते हैं। स्तनों का सही आकार शरीर को आकर्षक बनाते हैं।

स्तनों का आकार

कई महिलाओं के ब्रेस्ट छोटे होते हैं और उसे बढ़ाने के लिए कई तरह की क्रीम या सर्जरी वाला ऑप्शन देखती हैं।

छोटे ब्रेस्ट

अगर आपके स्तनों का आकार छोटा है, तो उन्हें बढ़ाने के लिए तेल मसाज कर सकती हैं। इससे आपको मनचाहा साइज मिलेगा।

मनचाहा साइज

सरसों का तेल हर किचन में इस्तेमाल होता है। लेकिन इस तेल से आपके स्तनों का आकार भी सुडौल और बड़ा हो सकता है।

सरसों का तेल

सरसों का तेल कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। चलिए आपको बताते हैं ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए इसे कैसे लगाना है।

कैसे करें इस्तेमाल

तेल मसाज

सरसों के तेल से आपको स्तनों की मसाज करनी है। मसाज करने से ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा।

तरीका

सरसों का तेल गर्म कर लें और इसे गुनगुना रह जाने के लिए रखें। फिर इस तेल से सर्कुलर मोशन में ब्रेस्ट मसाज करें।

रूटीन करें सेट

ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको रोजाना मालिश करते हुए मसाज करनी है। नियमित रूप से मसाज करने से परिणाम मिलेगा।

फायदे

ब्रेस्ट पर तेल मसाज करने से साइज बढ़ेगा, कसावट आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें। 

प्रेग्नेंसी में मखाना खाने के 7 फायदे!

 Click Here