By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 25, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

व्रत के लिए नरम पूरियां बनाने के Tips

नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। व्रत के बाद अष्टमी के दिन कन्या पूजन में लोग पूड़ी-हलवा बनाकर खिलाते हैं।

नवरात्रि में पूरियां

पूरियां नरम हो, इसके लिए लोग बिल्कुल ताजा आटा माड़ते हैं। लेकिन फिर भी ये ठोस हो जाती हैं।

नरम-नरम

अगर आपकी पूरियां बनाने के कुछ समय बाद ही कड़ी हो जाती है। तो उन्हें बनाने के दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखें।

कैसे बनाएं

सबसे पहले तो पूड़ी के लिए आटा कड़ा माड़ लें। आटा माड़ने से पहले थोड़ा सा घी इसमें मिला दें।

आटा

आटा माड़ने के बाद उसे 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दें।

फूलने दें

बेल लें

लोई बनाकर पूड़ी बेलना शुरू करें। हल्के हाथों से बेलन चलाएं और छोटी पूड़ियां बेलें।

तेल गर्म करें

कड़ाही में घी या तेल गर्म करें और फिर पूड़ी तलने के लिए डालें।

सॉफ्ट पूरियां

बस फिर आपकी सॉफ्ट और फूली हुई पूरियां बनकर तैयार हो जाएंगी।

घर पर बनाएं बाजार जैसे फ्लफी पाव!

 Click Here