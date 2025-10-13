By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
घर पर बनाएं रुमाली रोटी, पढ़ें टिप्स
रेस्टोरेंट में नॉन-वेज या ग्रेवी वाली सब्जी के साथ रुमाली रोटी खाना हर कोई पसंद करता है।
रुमाली रोटी
लेकिन घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल रुमाली रोटी नहीं बन पाती है। चलिए आपको बताते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।
घर पर कैसे बनाएं
रुमाली रोटी के लिए आपको चाहिए- दो कप मैदा, गेंहू का आटा एक चौथाई कप, दूध एक कप, तेल दो चम्मच, नमक स्वादानुसार।
सामग्री
सबसे पहले गेंहू और मैदे का आटा मिक्स कर लें। फिर इसे दूध की मदद से गूंथना शुरू करें।
आटा गूंथें
गूंथते समय ही तेल और हल्का नमक मिला लें। दूध से आटा नर्म गूंथ लें। आटा ऐसा होना चाहिए कि चिपके नहीं।
नमक-तेल
रोटी बेलें
पतली-पतली रुमाली रोटी बेल लें। एक साथ 2-3 बेलकर रख लें।
कड़ाही
फिर कड़ाही ही गैस पर गर्म कर लें और इसे पलटकर रखें। इस कड़ाही पर नमक मिला पानी छिड़क दें।
सेंक लें
गर्म कड़ाही पर ही आपको रुमाली रोटी सेंकनी होगी। दोनों तरफ सेंक लें। इसमें बबल्स निकलने पर ये पक जाएगी।
सर्व करें
बस फिर चौपटा फोल्ड करके रुमाली रोटी सर्व करें। आपकी सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हो जाएगी।
