By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 01, 2025
पनीर मोमोज बनाने का आसान तरीका
स्ट्रीट फूड में हर कोई मोमोज खाना पसंद करता है। नॉर्थ से लेकर दिल्ली तक वेज, पनीर या चिकन मोमोज खूब खाया जाता है।
मोमोज
अगर आप बाहर के मोमोज खाना पसंद नहीं करते हैं, तो घर पर ही पनीर मोमोज बना सकते हैं। वो भी बिना स्टीमर के। चलिए तरीका बताते हैं।
पनीर मोमोज
मैदा, पनीर, तेल, नमक, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, सिरका, पत्ता गोभी।
सामग्री
मैदे में नमक, तेल मिलाकर पानी के साथ मुलायम गूंथ लें। फिर इसे ढककर रखें।
स्टेप 1
सबसे पहले पैन में तेल डालकर गर्म करें। फिर इसमें अदरक, लहसुन, पत्ता गोभी को बारीक काटकर भूनें। इसमें नमक-मिर्च भी डालें।
स्टेप 2
स्टेप 3
पनीर को कद्दूकस कर लें और पैन में सब्जियों के साथ इसे भी फ्राई करें। फिर ठंडा होने के लिए रखें।
स्टेप 4
मैदे की छोटी लोई बनाकर बेल लें। अब स्टफिंग को इसमें भरकर मोमोज बनाएं।
स्टेप 5
तसले में पानी भरें और गैस पर रखकर खौला लें। तसले के ऊपर छलनी वाली थाली रखें।
स्टेप 6
अब बने हुए मोमोज को इस पर स्टीम होने के लिए रख दें। ऊपर से किसी और प्लेट से कवर करें।
पकाएं
करीब आधे घंटे तक मोमोज को पकने दें। इसे बीच में पलटना भी है। बिना स्टीमर के पनीर मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे।
