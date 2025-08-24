By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
टूटी लिपस्टिक से बनाएं नेल पॉलिश, जानें तरीका
नेल पॉलिश लगाने का शैक हर किसी को होता है। लेकिन अगर नेल पॉलिश खरीदती नहीं हैं, तो घर पर भी बना सकती हैं।
नेल पॉलिश
अक्सर लिपस्टिक टूट जाती है। फिर इसे जोड़ना या ऐसे पकड़कर लगाना मुश्किल होता है।
लिपस्टिक टूट गई
लेकिन आप टूटी लिपस्टिक का इस्तेमाल कर नेल पॉलिश बना सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको तरीका।
लिपस्टिक से नेल पेंट
किसी कटोरी में लिपस्टिक को रखकर उसे अच्छे से मैश कर लें। लिपस्टिक को हल्का गर्म करके भी मैश कर सकते हैं।
मैश करें
नेल कलर
अब पिघली हुई मैश लिपस्टिक में नेल पॉलिश या बेस कोट मिलाएं। इसे अपने हिसाब से गाढ़ा कर सकते हैं।
मिक्स करें
इन दोनों चीजों को तब तक मिक्स करना है, जब तक दोनों का कलर एक जैसा न हो।
मनचाहा रंग
अगर आपको नेल पॉलिश का अलग रंग चाहिए, तो दूसरा नेल पेंट कलर भी मिला सकती हैं।
स्टोर करें
जब अच्छे से ये मिक्स हो जाये, तो किसी नेल पॉलिश या अन्य शीशी में भरें।
अप्लाई करें
जब भी इस नेल पॉलिश को लगााना हो, तो बेस कोट लगाएं। फिर इसे लगा लें। ये आपको परफेक्ट लुक देगी।
भिंडी फेशियल: स्किन केयर का नया चलन
Click Here