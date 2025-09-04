By Shubhangi Gupta
घर पर मोजरेला चीज बनाएं आसानी से!
मोजरेला चीज इटली से आया एक लोकप्रिय डेयरी उत्पाद है जो पिज्जा, पास्ता, सैंडविच, आदि में काफी यूज होता है।
मोजरेला चीज
इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं।मोजरेला चीज के लिए दूध, सिरका या नींबू का रस और नमक चाहिए।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
दूध को धीमी आंच पर गर्म करें और फिर उसमें नमक मिलाएं।
स्टेप 1
गर्म दूध में सिरका या नींबू का रस मिलाकर दूध को फाड़ लें।
स्टेप 2
दूध के फटने पर छेना और व्हे अलग हो जाएगा, छेना को कपड़े से छान लें।
स्टेप 3
छेना को गूंथकर चिकना और लचीला बनाएं, जरूरत पड़ने पर गर्म पानी का उपयोग करें।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
चीज को अपनी पसंद के आकार में बनाएं और ठंडे पानी में डालें, तैयार है मोजरेला चीज।
स्टेप 5
Photo: Adobe Stock
पिज्जा, पास्ता, सलाद या सैंडविच में चीज को डालें और टेस्टी डिशेज का लुत्फ उठाएं।
यूज करें
