By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

मूंग दाल का क्रिस्पी चीला कैसे बनाएं

मूंग की दाल लगभग हर किचन में मौजूद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन कम लोग ही इसे खाना पसंद करते हैं।

मूंग की दाल

मूंग की दाल भले ही लोग न खाते हो लेकिन इसका क्रिस्पी चीला जरूर खा लेंगे। आप भी हेल्दी ब्रेकफास्ट में मूंग का चीला बना सकती हैं।

चीला

मूंग का चीला खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। ये पाचन को स्वस्थ करेगा और वेट लॉस में भी हेल्प करता है।

फायदेमंद

मूंग दाल का चीला बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आपको इसकी क्विक रेसिपी बताते हैं।

आसान है बनाना

सामग्री

मूंग की दाल, हरी मिर्च, तेल, जीरा, हींग, हल्दी, नमक, हरी धनिया।

दाल भिगोएं

सबसे पहले मूंग की दाल को कुछ समय के लिए भिगोकर रख दें। जैसे सुबह बनाना है तो रात में भिगोकर रखें।

ग्राइंड करें

फिर दाल के साथ हरी मिर्च, अदरक, जीरा डालकर मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लें। ये पेस्ट बनकर तैयार होगा।

नमक-हल्दी

अब मूंग दाल वाले पेस्ट में स्वादानुसार हल्दी और नमक मिक्स करें। हरी धनिया डालें। अगर पेस्ट गाढ़ा हो तो पानी से पतला कर लें।

सेंक लें

अब पैन में थोड़ा सा तेल डालकर पेस्ट गोलाई में डालें और दोनों तरफ पलटकर सेंक लें। इसे सुनहरा होने तक सेंकें।

सर्व करें

बस इस तरह आपका मूंग दाल का चीला बनकर तैयार हो जायेगा। इसे हरी, लाल चटनी या दही-अचार के साथ खाएं।

घर पर बनाएं बाजार जैसी ब्रेड

 Click Here