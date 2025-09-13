By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

घर पर तुलसी काढ़ा बनाने की सरल विधि

तुलसी, एक औषधीय पौधा, जिसके पत्तों से बना काढ़ा इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक है।

तुलसी का काढ़ा

सामग्री: तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और शहद।

रेसिपी

1 गिलास पानी में तुलसी के 10-15 पत्ते और अदरक का एक टुकड़ा डालें।

स्टेप 1

Photo: Adobe Stock

पानी में 2-3 काली मिर्च और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी डालकर उबालें।

स्टेप 2

Photo: Adobe Stock

मिश्रण को मध्यम आंच पर 10-15 मिनट तक उबालें, जब तक पानी आधा ना हो जाए।

स्टेप 3

Photo: Adobe Stock

गैस बंद करें और काढ़े को छान लें। इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं।

स्टेप 4

Photo: Adobe Stock

ताजगी और बेहतर इम्युनिटी के लिए गर्म काढ़ा सुबह या शाम को पिएं।

स्टेप 5

Photo: Adobe Stock

तुलसी काढ़ा सर्दी-खांसी, गले की खराश और श्वसन समस्याओं में लाभकारी।

फायदे

आलू की कचोरी बनाने के 5 अनोखे टिप्स

 Click Here