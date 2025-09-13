By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 13, 2025
घर पर तुलसी काढ़ा बनाने की सरल विधि
तुलसी, एक औषधीय पौधा, जिसके पत्तों से बना काढ़ा इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक है।
तुलसी का काढ़ा
सामग्री: तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और शहद।
रेसिपी
1 गिलास पानी में तुलसी के 10-15 पत्ते और अदरक का एक टुकड़ा डालें।
स्टेप 1
पानी में 2-3 काली मिर्च और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी डालकर उबालें।
स्टेप 2
मिश्रण को मध्यम आंच पर 10-15 मिनट तक उबालें, जब तक पानी आधा ना हो जाए।
स्टेप 3
गैस बंद करें और काढ़े को छान लें। इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं।
स्टेप 4
ताजगी और बेहतर इम्युनिटी के लिए गर्म काढ़ा सुबह या शाम को पिएं।
स्टेप 5
तुलसी काढ़ा सर्दी-खांसी, गले की खराश और श्वसन समस्याओं में लाभकारी।
फायदे
