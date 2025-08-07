By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 09, 2025

 Food

घर पर बनाएं बाजार जैसी ब्रेड

नाश्ते में बच्चे अक्सर ब्रेड टोस्ट या बटर मांगने लगते हैं। ब्रेड से और भी कई तरह के स्नैक्स बन जाते हैं। 

ब्रेड

बाजार वाली ब्रेड अक्सर बासी या फिर खूब मिलावटी मिलती है। जिसे रोजाना बच्चों को देना हेल्थ के लिए सही नहीं है।

बासी ब्रेड

ऐसे में आप बच्चों के लिए घर पर ब्रेड बना सकती हैं। बाजार जैसी ब्रेड घर पर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए रेसिपी बताते हैं।

घर पर बनाएं

आटा, मैदा, घी-तेल, नमक, बेकिंग सोडा, वेनिला एसेंस, दूध, पानी।

क्या-क्या चाहिए

आटा मिक्स करें

गेहूं का आटा लें और इसमें 1 कप मैदा, 1 स्मॉल स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा वेनिला एसेंस और नमक मिक्स करें।

आटा गूंथ लें

सभी चीजें मिलाने के बाद आटे को गूंथना शुरू करें। इसे थोड़ा सख्त गूंथना होगा। 

तेल लगाएं

जब आटा गूंथ लें, तब इस पर हल्का सा तेल या घी लगाकर कॉटन के कपड़े से ढाककर रख दें।

पानी-दूध

अब 5 कप पानी और 5 कप दूध में इस आटे को फिर से गूंथना है। आटे को सॉफ्ट गूंथ लें।

सेंक लें

फिर माइक्रोवेव में हीट टेंपरेचर सेट करके ब्रेड वाले आटे को रखें। ये हीट होकर ब्रेड के फॉर्म में हो जायेगा।

स्लाइस काट लें

माइक्रोवेव से निकालने के बाद आप ब्रेड को स्लाइस में काट लें। बस फिर इसे मजे से खाएं।

