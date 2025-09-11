By Deepali Srivastava
कढ़ी के क्रिस्पी पकोड़े बनाने का आसान तरीका
भारत में बेसन की कढ़ी खाने के लोग काफी शौकीन है। कढ़ी के साथ चावल हो या रोटी सब अच्छा लगता है।
बेसन की कढ़ी
कढ़ी बिना पकोड़ी के बिल्कुल अधूरी है। कढ़ी में लोग सादी बेसन वाली या प्याज की पकोड़ी डालते हैं।
पकोड़ी
चलिए आपको बताते हैं कढ़ी के लिए क्रिस्पी पकोड़ी कैसे बनाते हैं।
कैसे बनाएं
बेसन, पानी, प्याज, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन, नमक, तेल।
जरूरी चीजें
सबसे पहले बेसन को पानी के साथ फेंट लें। ज्यादा पतला या गाढ़ा न फेंटें।
बेसन फेंट लें
प्याज
फिर प्याज को लंबे-पतले स्टाइल में काट लें।
घोल तैयार करें
अब बेसन वाले घोल में अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, हल्का नमक, हल्दी, प्याज डालकर मिलाएं।
कढ़ाई रखें
गैस पर कढ़ाई रखें और उसमें तेल गर्म करें।
पकोड़ी बनाएं
तेल गर्म हो जाये, तब प्याज के छोटे-छोटे पकोड़ी डालकर तेल में तलें।
कढ़ी बनाएं
फिर बस कढ़ी बनाकर उसमें पकोड़ी डालकर पकाएं। आपकी स्वादिष्टर कढ़ी तैयार हो जाएगी।
