By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 12, 2025

फूला हुआ भटूरा बनाने का आसान तरीका

ज्यादातर हर फंक्शन या कार्यक्रम में लोग छोले-भटूरे बनाना और खाना पसंद करते हैं। छोले-भटूरे अच्छे भी लगते हैं।

छोले-भटूरे

लेकिन कई बार भटूरे फूलने के बजाय पिचक जाते हैं और फिर ये खाने में चीमड़ लगते हैं।

फूले हुए

अगर आपके भटूरे भी पिचक जाते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं फूले हुए भटूरे बनाने का आसान तरीका 

कैसे बनाएं

सबसे पहले मैदा में सूजी, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और दही को मिलाकर बैटर बनाएं।

बैटर बनाएं

गुनगुना पानी डालकर आटा मुलायम सान लें। आटा ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए।

गुनगुना पानी

घी या तेल

फिर आटे को मुलायम बनाकर रखने के लिए घी या फिर तेल लगाकर छोड़ें।

कपड़े में रखें

गूंथा हुआ आटा गीले हल्के कपड़े में लपेटकर रखें। 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ें। खमीर उठने दें।

भटूरे बनाएं

फिर आटे की लोई बनाकर भटूरे बेलें और गर्म तेल में बनाएं। आपके भटूरे फूले हुए बनेंगे।

