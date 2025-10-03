प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट कैसे बनाएं

By Deepali Srivastava
ब्रेकफास्ट अच्छा, हैवी और प्रोटीन युक्त हो तो पूरे दिन शरीर चुस्त-दुरुस्त बना रहता है। लेकिन लोग सोचते हैं आखिर क्या खाएं।
नाश्ते में ऐसी कौन सी चीजें खाई जाये, तो प्रोटीन से भरपूर हो और बनाने में ज्यादा टाइम टेकिंग न हो।
चलिए हम आपको कुछ ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी बताते हैं, जो बनाने में आसान होगी और हेल्दी भी।
ओट्स को दूध में मिलाकर खा सकते हैं। ओट्स प्रोटीन ये भरपूर होता है। इसमें फायबर भी होता है।
चना-मूंग रातभर भिगोकर रख दें। सुबह इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट लें। ये हेल्दी नाश्ता खाएं।
दूध में चिया सीड्स को भिगोकर गर्म करें। इसमें केला, सेब भी डाल सकते हैं। ये भी हेल्दी-टेस्टी होगा।
दूध में नट्स, केला, सेब, अखरोट, सीड्स डालकर स्मूदी शेक बनाएं। इसे पी लें। इससे शरीर में एनर्जी रहेगी।
बिल्कुल आसान कुछ खाना चाहते हैं, तो ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगाकर खाएं। ये प्रोटीन युक्त होगा।
