By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 19, 2025
हनुमान चालीसा जल्दी कैसे याद करें
हनुमान जी की चालीसा करने से मन को शांति, सुकून मिलता है और साथ ही ये हर संकट से बचाती है। कहते हैं किसी भी मुसीबत का सामना करना हो तो ये पाठ पढ़कर प्रभु को याद करो।
हनुमान चालीसा
अगर आपको हनुमान चालीसा याद नहीं है या नहीं हो रही, तो हम आपको इसे याद करने का सरल तरीका बताते हैं। इससे आप आसानी से चालीसा याद कर लेंगे।
कैसे याद करें
आप हर दिन नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये एक लय में आपके दिमाग में आएगी। आपको इसका अर्थ भी समझ आएगा।
रोजाना पाठ
7 दिनों तक लगातार चालीसा पढ़ने से आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगी। इसके दोहा से लेकर चालीसा की पंक्तियों तक सब याद होगा।
7 दिन लगातार
नहाने के बाद हनुमान जी का स्मरण करते हुए दीपक जलाएं। फिर चालीसा की किताब लेकर पढ़ना शुरू करें। आप सभी दिन इसे कर सकते हैं, वैसे मंगल-शनि खास माने जाते हैं।
कैसे करें पाठ
लिरिक्स सुनें
अगर आपको पढ़ने में समस्या है या समय ज्यादा लगता है, तो हनुमान चालीसा की लिरिक्स सुनें। आजकल गानों के फॉर्म में भी चालीसा उपलब्ध है। सुनने से जल्दी याद होगा।
पहला दोहा
श्रीगुरु चरन सरोज रज , निजमन मुकुरु सुधारि।
बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।।
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।
आखिरी दोहा
पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप।राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।।
