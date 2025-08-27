By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 27, 2025
Faith
कैसे जानें कुंडली में है पितृदोष?
ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष को बेहद खतरनाक माना गया है।
खतरनाक दोष
मान्यता है कि पितृ दोष में भी व्यक्ति को कालसर्प दोष की तरह ही फल भोगने पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके लक्षण और उपाय।
लक्षण और उपाय
जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है, तो उसे कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
कई बाधाएं
ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है या सगाई टूट सकती है।
विवाह में अड़चन
वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती हैं। बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है।
जीवन में तनाव
इसके अलावा जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं।
परेशानियां
कुंडली में पितृदोष है, तो लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है।
बीमारी
पितृदोष दूर करने के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद्भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
क्या करें
जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।
पितर की पूजा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
