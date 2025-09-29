By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
ऐसे रखें चांदी की पायल-बिछिया, नहीं पड़ेगी काली
चांदी की पायल या बिछिया चमकती रहे, इसके लिए महिलाएं अक्सर इसे साफ करती रहती हैं।
चांदी की पायल-बिछिया
कई बार ऐसा होता है कि नई पायल-बिछिया रखे-रखे भी काली पड़ जाती है। फिर इसे पहनने पर खराब दिखती है।
पड़ गई काली
अगर आपकी पायल-बिछिया भी रखे-रखे काली-पीली पड़ जाती है, तो उसे कुछ तरीकों से स्टोर कर सकते हैं।
कैसे रखें
चांदी की पायल-बिछिया को आप एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। इससे ये कभी काली नहीं होगी।
टाइट डिब्बा
पायल-बिछिया आप पन्नी या किसी पैकेट में रखें। पन्नी में भी ये काली नहीं होगी। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए।
पन्नी का इस्तेमाल
अलग-अलग रखें
चांदी का सामान ज्यादा हो तो उसे अलग-अलग स्टोर करें। पायल, बिछिया कमरबंद एक साथ रखने पर पीले हो जाते हैं।
साफ कैसे करें
अगर पहनते हुए चांदी काली पड़ गई है, तो उसे कुछ घरेलू तरीके से साफ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे साफ करें।
बेकिंग सोडा
गर्म पानी में बेकिंग सोडा, नींबू का रस डालकर घोल बनाएं। इसमें पायल-बिछिया डालकर भिगो दें। फिर ब्रश से साफ करें।
टूथपेस्ट
टूथपेस्ट में क्लीनिंग केमिकल होता है, ये भी पायल-बिछिया को चमका सकता है। इसे लगाकर ब्रश से रगड़कर साफ करें।
पानी से बचाएं
चांदी पानी पड़ने से जल्दी काली होती है। ऐसे में नहाने के बाद उसे कपड़े से पोछ लें और सुखाकर पहनें। इससे ये जल्दी काली नहीं होगी।
बिजली का बिल कम करने के आसान तरीके
Click Here