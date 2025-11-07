By Navaneet Rathaur
घर में उल्लू की मूर्ति रखना चाहिए या नहीं? जानिए इसका महत्व
हिंदू मान्यताओं में उल्लू मां लक्ष्मी की सवारी है। यह धन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या इसे घर में रखना शुभ है? आइए जानें इसका महत्व और नियम।
घर में उल्लू की मूर्ति
उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है, जो अंधकार में भी देख सकता है। यह अज्ञानता पर विजय और बुद्धि का सूचक है। वास्तु शास्त्र में इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बताया गया है।
उल्लू का धार्मिक महत्व
उल्लू की मूर्ति घर में रखने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं। यह आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लाती है। रात में जागने वाला उल्लू सतर्कता और सुरक्षा का प्रतीक भी है।
शुभ प्रभाव घर पर
मूर्ति को उत्तर-पूर्व दिशा में रखें, जहां लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसे पूजा घर या तिजोरी के पास रखना लाभदायक है। गंदी या अंधेरी जगह से बचें।
वास्तु के अनुसार स्थान
चांदी या पीतल की उल्लू मूर्ति सबसे शुभ है। प्लास्टिक या लकड़ी की मूर्ति रखें। मूर्ति में उल्लू लक्ष्मी के साथ हो तो अधिक फलदायी। नियमित पूजा करें।
किस धातु की मूर्ति चुनें?
कुछ मान्यताओं में उल्लू अलक्ष्मी (दरिद्रता) का प्रतीक है। गलत दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। टूटी मूर्ति कभी न रखें, यह दुर्भाग्य लाती है।
अशुभ प्रभाव की आशंका
अगर घर में कलह या आर्थिक संकट है, तो पहले सुधारें और उसके बाद मूर्ति रखें। शुक्रवार को छोड़कर अन्य दिन मूर्ति ना लाएं। बच्चों के कमरे में ना रखें, डर लग सकता है।
इस बात का रखें ध्यान
उल्लू की मूर्ति शुक्रवार शाम में स्थापित करें। 'ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र जपें। घी का दीपक जलाएं और सफेद मिठाई चढ़ाएं। सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
पूजा विधि और मंत्र
उल्लू रात का शिकारी है, जो कीट नियंत्रण करता है। इस पक्षी की मूर्ति रखने से मनोबल बढ़ता है। यह सजावट का हिस्सा बनकर घर को आकर्षक बनाती है, तनाव कम करती है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
