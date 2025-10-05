By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 05, 2025
Health
बच्चे की लंबाई और वजन कैसे बढ़ाएं
बच्चा एक्टिव होता है, तो माता-पिता सोचते हैं वो स्वस्थ है। लेकिन कई बच्चों की हाइट और वेट कुछ कारणों से नहीं बढ़ता।
एक्टिव बच्चा
बच्चे का वजन और लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से सही होनी चाहिए। इसी से उसका सही शारीरिक विकास होता है।
शारीरिक विकास
चलिए आपको बताते हैं बच्चे का हाइट और वेट बढ़ाने के लिए क्या करें और खिलाएं।
कैसे बढ़ाएं
बच्चा अगर बड़ा है तो उसे केला खिलाएं। केला शेक बना सकते हैं या फिर स्मूदी। केले से वजन बढ़ता है।
केला
बच्चे को अखरोट भी खिला सकते हैं। अखरोट में कई पोषक तत्व होते हैं, इससे हाइट-वेट बढ़ती है।
अखरोट
मूंगफली
बच्चे को आप मूंगफली खिला सकते हैं। मूंगफली के तेल में उसका खाना पका सकते हैं।
पनीर
बच्चे को आप पनीर भी खिला सकते हैं। पनीर में प्रोटीन खूब होता है। इससे वजन के साथ हाइट भी बढ़ेगी।
दाल-चावल-रोटी
बच्चे को खाने में दाल, चावल, रोटी और सीजनल सब्जी जरूर खिलाएं। उसे प्लेट सजाकर खाना खिलाने की कोशिश करें।
घी
बच्चे के लिए घी भी काफी जरूरी होता है। घी से वजन, हाइट के साथ दिमाग भी तेज होता है।
