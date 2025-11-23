By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 23, 2025
सीताफल मीठा है या फीका, ऐसे करें पता
सीताफल बेहद स्वादिष्ट फल होता है। इसे कई जगह पर शरीफा भी कहा जाता है।
सीताफल
सीताफल यानी शरीफा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाभकारी होता है।
स्वास्थ्य के लिए लाभकारी
सर्दियों के मौसम में सीताफल खूब बिकता है।
सर्दियों में होती है बिक्री
सर्दियों में सीताफल खरीदते समय दिमाग में यह सवाल जरूर रहता है कि कौन सा मीठा होगा कौन सा फीका।
मीठा होगा या फीका?
सीताफल मीठा है या फीकी इसकी पहचान कैसे करें, यह बात कई लोग जानना चहते होंगे।
कैसे करें पहचान
ऐसे में आइए आज हम आपको सीताफल के मीठे होने या फीके होने की पहचान कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
जानिए
पका हुआ सीताफल हल्का नरम होता है। बहुत ज्यादा नरम या गूदेदार सीताफल अंदर से खराब हो सकता है।
हल्का नरम सीताफल
मीठे सीताफल का रंग हल्का हरा या हल्का पीला होता है। गहरा हरा रंग अक्सर कच्चेपन की निशानी होता है।
मीठे सीताफल का रंग
काले दाग-धब्बे वाले सीताफल को खरीदने से बचें, क्योंकि वे खराब हो सकते हैं। बड़ा आकार वाला सीताफल अक्सर ज्यादा मीठा और कम बीज वाला होता है। मीठे सीताफल में एक अच्छी, हल्की और मीठी खुशबू आ सकती है।
मीठे सीताफल में आती है खुशबू
