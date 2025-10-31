By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 31, 2025
रुद्राक्ष असली है या नकली, कैसे करें पहचान?
हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का काफी महत्व होता है।इसे शिव भक्त सबसे ज्यादा धारण करते हैं। हालांकि इसे पहनने करने के कई फायदे हैं।
काफी महत्व
शिवपुराण के मुताबिक, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी जाती है। ऐसे में इसे पहनने से शिव की कृपा बरसती है।
उत्पत्ति
लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचाने में धोखा खा जाते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें?
कैसे करें पहचान?
असली-नकली रुद्राक्ष की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, इसे पानी में डालकर देखना।
आसान तरीका
इसके लिए एक पात्र में पानी लेकर इसमें रुद्राक्ष डाल दें। अगर रुद्राक्ष पानी में डूब जाएं तो समझें ये असली है और अगर तैरने लगे तो समझें ये नकली है।
पानी में डालें
वजन
दरअसल, असली रुद्राक्ष का वजन ज्यादा होने से वह पानी में डूब जाता है।
देखकर करें पहचान
बारीकी से देखने पर इसकी पहचान की जा सकती है। असली रुद्राक्ष देखने पर पता चलता है इसका छिद्र प्राकृतिक है और इसकी सतह खुरदरी होती है।
नकली रुद्राक्ष
जबकि नकली रुद्राक्ष में छेद कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और इनकी सतह भी चिकनी होती है। हाथ में रखने पर दोनों रुद्राक्ष के वजन में अंतर महसूस किया जा सकता है।
उबालकर चेक करें
रुद्राक्ष को कुछ घंटों के लिए पानी में उबालें। अगर रुद्राक्ष का रंग न निकले या उस पर कोई असर न हो तो वह असली होगा।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
