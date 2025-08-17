By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 16, 2025
रुद्राक्ष और भद्राक्ष में क्या अंतर होता है? जानिए महत्व
रुद्राक्ष और भद्राक्ष दिखने में समान, पर गुणों में भिन्न होते हैं।। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में इनका महत्व और अंतर क्या है?
रुद्राक्ष और भद्राक्ष
रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है। यह आध्यात्मिक शक्ति, शांति और सकारात्मकता देता है।
रुद्राक्ष: शिव का आशीर्वाद
भद्राक्ष को मां भद्रकाली से जोड़ा जाता है। यह रुद्राक्ष का निम्न कोटि का रूप है, जो आभूषणों में ज्यादा उपयोग किया जाता है।
भद्राक्ष क्या है?
रुद्राक्ष गोल, चिकना और उभरा होता है, जबकि भद्राक्ष अंडाकार, पतला और कम चमकदार होता है।
आकार में अंतर
रुद्राक्ष में बेलनाकार छिद्र होता है, जबकि भद्राक्ष में छिद्र नहीं या बहुत कम होता है।
छिद्र का अंतर
रुद्राक्ष भारी और पानी में तुरंत डूब जाता है। भद्राक्ष हल्का होता है और धीरे-धीरे डूबता या तैरता है।
वजन और पानी टेस्ट
रुद्राक्ष का उपयोग मंत्र जाप और पूजा में होता है, जबकि भद्राक्ष केवल आभूषणों के लिए उपयुक्त है।
उपयोग में अंतर
रुद्राक्ष सकारात्मक ऊर्जा और शुभता देता है, जबकि भद्राक्ष में आध्यात्मिक प्रभाव नहीं होता है।
आध्यात्मिक प्रभाव
रुद्राक्ष में मुखों के अनुसार डिब्बे होते हैं। खरोंचने पर रेशा निकलता है। भद्राक्ष सस्ता और कम प्रभावी होता है।
असली रुद्राक्ष की पहचान
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
