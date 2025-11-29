By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 30, 2025
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें?
अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को अंडे खाना पसंद होते हैं। अंडा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है।
अंडा
अंडे में विटामिन A, D, E, B12 पाया जाता है और लोग इसे सर्दियों में ज्यादा खाते हैं। लेकिन हाल ही में कई जगहों पर नकली अंडे पकड़े गए हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक है।
सर्दियों में फायदेमंद
कई जगहों पर पॉलिश किए हुए और प्लास्टिक से बने अंडे बिक रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। लेकिन इन्हें खाने से कोई फायदा नहीं होगा।
प्लास्टिक अंडे
कही आप नकली अंडे तो नहीं खा रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं असली और नकली अंडे की सही पहचान कैसे करें।
कैसे पहचानें
असली अंडे का शेप ओवल आकार में होता है और वजन बराबर होता है। नकली अंडे भारी या हल्के या फिर गोल होंगे।
शेप
छिलका
नकली अंडे का छिलका प्लास्टिक जैसा चमकता हुआ या चिकना लगेगा। असली अंडे का छिलका खुरदुरा होता है।
पानी वाला टेस्ट
अंडे की पहचान पानी से भी कर सकते हैं। पानी को गर्म होने के लिए पैन में रखें। इसमें अंडा डालें। अगर अंडा सतह पर बैठ गया है, तो असली है। तैर रहा है, तो नकली हो सकता है।
पीला हिस्सा
नकली अंडे का पीला हिस्सा फेंटने पर जल्दी मिक्स नहीं होता है, जबकि असली अंडे का पीला भाग फौरन घुल जाता है।
