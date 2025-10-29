By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 29, 2025
असली और नकली किशमिश की पहचान कैसे करें?
किशमिश में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से हमारी ओवरऑल हेल्थ तंदुरुस्त रहती है।
किशमिश
किशमिश में पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो कई शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी हैं।
किशमिश में पोषक तत्व
किशमिश में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करने में सहायक है।
हार्ट के लिए लाभकारी
किशमिश में मैग्नीशियम भी होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसका सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम किया जा सकता है।
हड्डियों को मजबूत बनाए
आयरन रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए जरूरी है और एनीमिया को रोकने में मदद कर सकता है। किशमिश में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है।
खून की मात्रा में वृद्धि करे
किशमिश के इन्हीं फायदों के कारण लोग रोजाना इसका सेवन करना पसंद करते हैं।
फायदों के कारण लोग करते हैं सेवन
हालांकि, बाजार में कई तरह की किशमिश मौजूद होती है, जो असली और नकली दोनों तरह की हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे पता करें कि किशमिश असली है या नकली। आइए आपको इसके बारे में बता देते हैं।
कैसे करें असली नकली की पहचान?
नकली या केमिकल मिली किशमिश को पहचानने के लिए आप किशमिश के कुछ दानों को लेकर हथेलियों पर मल कर चेक करें। अगर किशमिश में से रंग छूट रहा है या कोई स्मेल आ रही है तो ये किशमिश मिलावटी है।
अपनाएं ये तरीका
इस किशमिश को खाने से आपको दस्त, उल्टी और पाचन से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं।
नकली किशमिश के नुकसान
