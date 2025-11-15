By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 15, 2025
असली और नकली मुर्रा भैंस की पहचान कैसे करें?
कुछ भैंसें ऐसी होती हैं, जो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती हैं। इनमें से एक है मुर्रा भैंस, जिसको भारत में "काला सोना" कहा जाता है।
मुर्रा भैंस
Insta: marwad_dairy_farm
मुर्रा भैंस के दूध में फैट की मात्रा गाय के दूध की तुलना में लगभग दोगुनी होती है, जो आमतौर पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक होती है।
फैट की मात्रा
इस भैंस की सीमन की मांग काफी ज्यादा है, लाखों रु में इसका सीमन बिकता है। बाजार में मुर्रा के नाम पर क्रॉस-ब्रीड भैंसें भी बेची जाती हैं।
सीमन का डिमांड
ज्यादातर लोग असली मुर्रा भैंस की पहचान नहीं कर पाते हैं। चलिए जानते हैं मुर्रा भैंस की पहचान कैसे करें?
पहचान कैसे करें
मुर्रा भैंस का रंग पूरी तरह से गहरा काला होता है, जिसमें शरीर पर कोई सफेद धब्बा नहीं होना चाहिए। इसे "जेट ब्लैक" रंग कहा जाता है।
रंग
Insta: marwad_dairy_farm
इसके अलावा मुर्रा भैंस का शरीर मजबूत, विशाल और गठीला होता है। इस भैंस का वजन लगभग 700 से 1000 किलोग्राम तक हो सकता है।
भैंस का शरीर
Insta: marwad_dairy_farm
साथ ही सिर छोटा, पतला और चेहरा नुकीला होता है। गर्दन लंबी और पतली होनी चाहिए। मोटी गर्दन प्यूरिटी कम होने का संकेत देती है।
चेहरा नुकीला
Insta: marwad_dairy_farm
मुर्रा की सबसे खास पहचान उसके सींग होते हैं। ये सींग कसकर मुड़े हुए और छोटे होते हैं, जो जलेबी या जलेबी के पेंच की तरह घुमावदार होते हैं।
सींग से पहचान
Insta: marwad_dairy_farm
सींग माथे से निकलकर पीछे की ओर मुड़कर कान के पास से निकलते हैं। वहीं, पूंछ लंबी होती है, जो घुटनों से नीचे तक जाती है।
पूंछ
मुर्रा भैंस का थन बराबर दूरी पर, मोटे और शंक्वाकार आकार के होने चाहिए।
अन्य पहचान
