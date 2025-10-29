By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
असली-नकली अखरोट की पहचान कैसे करें?
अखरोट ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो खाने में अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी होता है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं।
अखरोट
अखरोट खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं। अखरोट दिल-दिमाग की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। इसके अलावा भी इसे खाने से कई फायदे हैं।
फायदेमंद
अखरोट अगर आप डेली खाते हैं, तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इसमें कैल्शियम की मात्रा खूब होती है।
स्ट्रॉन्ग बोन्स
दिमाग को तेज करने और याददाश्त बढ़ाने के लिए भी आप अखरोट खा सकते हैं। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है।
याददाश्त बढ़ाए
अखरोट से कई फायदे होते हैं लेकिन क्या आप असली खा रहे हैं। चलिए बताते हैं अखरोट की असली-नकली पहचान कैसे करें।
कैसे पहचान करें
रंग
असली अखरोट का रंग हमेशा हल्का भूरा होता है, जबकि नकली वाला काला या डार्क ब्राउन कलर का होगा।
वजन
नकली अखरोट वजन में हल्का होता है, जबकि असली वाला वजन में भारी होता है। साथ ही इसे हिलाने से आवाज नहीं आती।
महक
अखरोट असली होगा, तो अच्छा और ताजा महक आती है। नकली अखरोट से तेल और बदबू आएगी।
स्वाद
असली अखरोट का स्वाद अच्छा होता है और नकली वाले का टेस्ट कड़वा और बासी पता चलता है।
