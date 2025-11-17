By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 17, 2025

असली और नकली शिलाजीत की पहचान कैसे करें?

आमतौर पर शिलाजीत को पुरुषों का स्टेमिना बढ़ाने के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इसे खाने से कई बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है।

शिलाजीत

लेकिन क्या आप असली शिलाजीत खा रहे हैं। शिलाजीत काफी महंगा मिलता है, यही कारण है कि आजकल नकली शिलाजीत भी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है।

असली-नकली

शिलाजीत को पहचानने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ तीन तरीकों से ही आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये असली है या नहीं।

कैसे पहचानें

शिलाजीत को एक मॉलिक्यूल्स माना गया है और मॉलिक्यूल्स पानी में घुल जाता है। शिलाजीत को 1 ग्लास पानी में डालें। अगर ये घुल गया, तो असली है वरना नकली।

पानी से पहचान

शिलाजीत का असली रंग गहरा काला होता है। आप इसे हाथ में लेकर रगड़कर देखें। अगर रंग छूट रहा है, तो ये रंगा हुआ नकली शिलाजीत हो सकता है।

रंग

स्वाद

शिलाजीत का स्वाद थोड़ा कड़वा व नमकीन होता है। अन्य कोई स्वाद शिलाजीत का नहीं होता। आप चखकर भी देख सकते हैं।

वॉटर-मिल्क टेस्ट

डॉक्टर के मुताबिक, असली शिलाजीत की पहचान करने के लिए पानी या दूध में ही इसे घोलकर देखें। शिलाजीत आसानी से घुल जाता है।

फायदे

शिलाजीत की तासीर गर्म होती है, इसे सर्दी में खाने से खांसी-जुकाम नहीं होती। जोड़ों के दर्द, त्वचा की रंगत, सेक्स पावर बढ़ाने और एनर्जी बूस्टर के तौर पर ये फायदा करता है। 

