PUBLISHED November 12, 2025
असली-नकली पिस्ता की पहचान कैसे करें?
पिस्ता ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो हर कोई खाना पसंद करता है और ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है। सर्दियां शुरू होते ही लोग पिस्ता खीर, हलवे, कस्टर्ड में खाना पसंद करते हैं।
पिस्ता
लेकिन क्या आप असली पिस्ता खा रहे हैं। आजकल हर चीज में मिलावट होने लगी है और ऐसे में पिस्ता भी नकली आने लगा है।
असली या नकली
आप जो पिस्ता खा रहे हैं, वो असली है या नकली। ये जानने के लिए कुछ तरीकों से पहचान कर सकते हैं।
कैसे पहचान करें
असली पिस्ता का स्वाद खट्टा, मीठा, हल्का नमकीन होता है। कई बार कच्ची मूंगफली को लोग कलर करके पिस्ता की तरह बेच देते हैं।
स्वाद
असली पिस्ता चबाने में बिल्कुल नरम होता है और नकली कठोर होगा। पिस्ता कठोर हो तो वो नकली या फिर पुराना हो सकता है।
चबाने से
पानी से जांच
पिस्ता को पानी में 1 घंटे तक भिगोकर छोड़ दें। असली पिस्ता वैसा ही रहेगा लेकिन नकली से कलर निकलने लगेगा।
छिलका
पिस्ता का हल्का थोड़ा सख्त होता है लेकिन इसमें दरार नहीं होती। नकली पिस्ता का छिलका मुलायम और दरारों से भरा हो सकता है।
कैसे खरीदें
जब भी आप पिस्ता खरीदने जाये, तो उसे अच्छे से परख लें। पिस्ता काफी महंगा मिलता है, ऐसे में नकली खरीदने से आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे।
फायदे
पिस्ता खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी होती है और हड्डियां मजबूत होती है। इससे दिमाग तेज होता है और ये दिल को भी स्वस्थ रखता है।
