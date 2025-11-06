By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
असली और नकली दूध की पहचान कैसे करें?
दूध हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे पूरक आहार भी कहा जाता है।
दूध
दूध के कई फायदों के कारण ही लोग रोजाना इसका सेवन करना पसंद करते हैं। हालांकि, बाजार में दूध शुद्ध मिलेगा या अशुद्ध रहेगा इसको लेकर लोगों में बड़ा संशय रहता है।
दूध की शुद्धता को लेकर संशय
आप दूध की शुद्धता को घर में भी जांच सकते हैं। वे कौन से तरीके हैं, जिसके माध्यम से दूध के असलीपन की पहचान की जा सकती है, साथ ही यह भी पता लगाया जा सकता है कि वह नकली है, आइए आपको बताते हैं।
जानिए असली दूध पहचानने का तरीका
दूध की शुद्धता को पहचानने के कई तरीके हैं। आप इसके रंग से भी असली और नकली दूध की पहचान कर सकते हैं।
कई तरीके
शुद्ध दूध चमकदार सफेद होता है, जबकि नकली दूध हल्का पीला या भूरा दिखता है।
रंग और चमक के आधार पर
असली दूध धीरे-धीरे खराब होता है, लेकिन नकली दूध जल्दी फट जाता है, चाहे उसे उबाल ही क्यों न दिया जाए।
खराब होने की टाइमिंग से
दूध की शुद्धता को जांचने के लिए आप घर में मावा बना सकते हैं। एक लीटर दूध से 200 से 320 ग्राम तक मावा मिलना चाहिए। अगर इससे कम निकलता है तो दूध में मिलावट पक्की है।
मावा बनाने से
दूध उबालने पर मोटी मलाई बनती है, लेकिन अगर मलाई पतली हो या न बने तो समझ लें दूध में पानी मिला हुआ है।
मलाई की परत
शुद्ध दूध को गर्म करने पर वह बर्तन या फॉइल पर चिपक जाता है, जबकि नकली दूध में ऐसा नहीं होता। असली दूध का स्वाद मीठा और नेचुरल होता है, मिलावटी दूध स्वाद में फीका होता है।
स्वाद और बर्तन पर चिपकने के आधार पर
ऐसा शहर, जो एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी
Click Here