By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 31, 2025
LIVE HINDUSTAN News
असली और नकली गुड़ की पहचान कैसे करें?
गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसका रोजाना सेवन करने से सेहत को कई फायदे होते हैं।
गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी
गुड़ में मौजूद पोषक तत्व शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करते हैं।
शरीर को मिलती है एनर्जी
गुड़ के तमाम फायदों के कारण ही लोग रोजाना इसका सेवन करने की सलाह देते हैं।
रोजाना गुड़ खाने की सलाह
हालांकि, आजकल बाजार में नकली गुड़ भी धड़ल्ले से बेचा जाता है। ऐसे में आपके सामने सवाल यह है कि नकली और असली गुड़ की पहचान कैसे करें।
नकली गुड़ भी बिक रहा है
इसके लिए आइए आज हम आपको कुछ तरीके बता देते हैं जिनकी मदद से आप असली और नकली गुड़ की पहचान कर सकते हैं।
असली और नकली गुड़ की पहचान ऐसे करें
गुड़ असली है या नकली इसकी पहचान आप इसके रंग से कर सकते हैं। असली गुड़ का रंग गहरा भूरा या सुनहरा होता है और यह थोड़ा अनियमित या दानेदार दिखता है।
रंग से पहचानें
असली गुड़ को पहचानने के लिए गुड़ का छोटा टुकड़ा 1 गिलास गुनगुने पानी में डालें, अगर ये असली है तो धीरे-धीरे घुलेगा और पानी हल्का भूरा रंग ले लेगा, लेकिन अगर पानी साफ दिखे या तल में सफेद अवशेष रह जाएं, तो समझिए उसमें चीनी या केमिकल की मिलावट है।
पानी में डालकर चेक करें
फायर टेस्ट के माध्यम से भी असली और नकली गुड़ के बारे में जान सकते हैं। गुड़ को एक चम्मच पर लेकर हल्की फ्लेम के पास रखें। असली गुड़ गर्म होने पर बिना तेज गंध या काले धुएं के पिघलता है, जबकि नकली गुड़ से जलने पर तेज रासायनिक गंध और गहरा धुआं निकलता है।
फायर टेस्ट से भी
बता दें कि असली गुड़ ज्यादा चमकदार नहीं होता है और न ही ज्यादा चिकना होता है। असली गुड़ को छूने पर यह थोड़ा चिपचिपा लगता है।