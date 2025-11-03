By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 03, 2025
Health
असली और नकली खजूर की पहचान कैसे करें?
खजूर ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो स्वाद में मीठा होता है लेकिन काफी हेल्दी माना जाता है। इसे लगभग सभी लोग खाना पसंद करते हैं।
खजूर
खजूर में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज और खनिज जैसे तत्व होते हैं। ये शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।
पोषक तत्व
आजकल मार्केट में खजूर नकली भी आ रहे हैं। उन्हें खाने से सेहत को कोई फायदा नहीं होता बल्कि उनका मीठापन शुगर लेवल बढ़ा देती है। चलिए बताते हैं असली की पहचान कैसे करें।
असली-नकली
असली खजूर हल्के भूरे रंग का भी होता है, जबकि नकली वाला चमकदार होगा। इसमें कई बार लोग कलर या ग्लिसरीन लगाते हैं।
रंग
असली खजूर खाने में हमेशा ही नरम रहता है। ये मुंह में डालते ही घुलने लगता है, जबकि नकली वाला ठोस रहता है।
नरम या सख्त
खुशबू
असली खजूर में हल्की प्राकृतिक मिठास की खुशबू आएगी। नकली में अजीब सी महक आती है, जो अच्छी नहीं लगती।
पानी वाला टेस्ट
खजूर में पानी में डालें और कुछ देर के लिए छोड़ें। अगर नकली होगा, तो इसका रंग पानी में छूटने लगेगा। असली वाला वैसा ही रहेगा।
खाने के फायदे
खजूर खाने से शरीर में फौरन ताकत आती है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और पेट भी स्वस्थ रहता है।
नुकसान
डायबिटीज पेशेंट या वेट लॉस कर रहे लोगों को खजूर नहीं खाना चाहिए। इसमें नेचुरल शुगर काफी ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर बढ़ाती है।
