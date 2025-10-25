By Vimlesh Kumar Bhurtiya
असली और नकली बादाम की पहचान कैसे करें?
पोषक तत्वों से भरपूर बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है।
पोषक तत्वों से भरपूर बादाम
रोजाना बादाम का सेवन करने से सेहत को कई फायदे होते हैं। इसका सेवन करने से याददाश्त मजबूत होती है।
फायदे
इतना ही नहीं, यह यौन स्वास्थ्य बेहतर करने और शरीर में एनर्जी लाने में भी लाभकारी है।
शरीर को एनर्जी दे
बादाम वजन कम करने, बीपी कंट्रोल करने आदि में भी लाभकारी है।
बीपी कंट्रोल करे
असली और नकली बादाम की पहचान कैसे करें यह एक बड़ा सवाल है। आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप चार तरीकों से बाजार में उपलब्ध असली और नकली बादाम को पहचान सकते हैं।
ऐसे करें पहचान
हथेली पर बादाम को रखकर देखने से पता करें कि आपके हाथ में बादाम भूरा रंग तो नहीं छोड़ रहा। अगर हथेली में भूरा रंग छूट रहा है, तो समझ जाइए बादाम नकली है।
हथेली पर रखकर देखें
कागज में बादाम को रखने से भी असली बादाम की पहचान की जा सकती है। अगर कागज में तेल लग जाता है, तो बादाम असली है।
कागज से
नकली बादाम का रंग असली से थोड़ा ज्यादा डार्क होता है। इसलिए अगर बादाम का रंग ज्यादा गाढ़ा हो तो उसे खरीदने से बचें।
रंग से पहचानें
नकली बादाम का छिलका आसानी से नहीं हटेगा, जबकि असली बादाम का छिलका आसानी से हट जाता है।
छिलके से
