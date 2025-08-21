By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
बनारसी साड़ी असली है या नकली, कैसे करें पहचान
बनारसी साड़ी पहनना ज्यादातर हर महिला को पसंद होता है। बनारसी साड़ी हर महिला की अलमारी में होती है।
बनारसी साड़ी
Instagram: vidyabalan
बनारसी साड़ी पहनने पर बिल्कुल रॉयल लुक मिलता है लेकिन ये काफी महंगी मिलती है।
सुंदर और महंगी
आजकल बाजार में बनारसी जैसी साड़ियां कम दाम में भी मिल रही हैं। लेकिन वो असली बनारसी साड़ी नहीं होती।
नकली साड़ी
कही आप ज्यादा पैसे में नकली बनारसी साड़ी तो नहीं ले आई। चलिए इसका पहचान करने का तरीका बताते हैं।
कैसे करें पहचान
छूकर देखें
बनारसी साड़ी को सबसे पहले हाथ से छूकर देखें। अगर इसके कपड़े में गर्माहट है, तो ये बनारसी असली है।
चमक
बनारसी साड़ी रोशनी के हिसाब से अलग चमकती और रंग बदलती है। ऐसे में आप इसकी चमक से भी पहचान कर सकते हैं।
आग से पहचान
साड़ी का जरा सा टुकड़ा आग में जलाएं। जब राख हो जाये, तो इसे मसलकर देखें। अगर इसमें कंकड़ जैसा महसूस हो तो ये नकली है।
जरी वर्क
असली बनारसी साड़ी में जरी वर्क का काम काफी फिनिशिंग के साथ होगा। जबकि नकली में धागे-रेशे दिखेंगे।
अंगूठे वाली ट्रिक
बनारसी साड़ी की पहचान आप अंगूठे से भी कर सकते हैं। ज्यादा जरी वर्क न हो, तो अंगूठा लगाकर देखें। आर-पार दिखे, तो ये असली है।
एक्ट्रेस वर्षा बोलम्मा के रॉयल साड़ी लुक्स
Click Here