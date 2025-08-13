By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 13, 2025
बिना कीड़े वाले अमरूद की पहचान कैसे करें
अमरूद इस सीजन में खूब आने लगे हैं। लोग अमरूद में काला नमक लगाकर बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं।
अमरूद
अमरूद खाने से पेट भी स्वस्थ रहता है और ये कई बीमारियों को दूर भी करता है। इसका स्वाद भी मीठा होता है।
फायदेमंद
लेकिन कुछ अमरूद जो ज्यादा गगले होते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसे में फिर ये अमरूद फेंकने ही पड़ते हैं।
कीड़े लग गए
कुछ तरीके हैं, जिससे आप कीड़े वाले अमरूद की पहचान कर सकते हैं। चलिए बताते हैं।
कैसे करें पता
सतह देखें
अमरूद लेते समय उसकी सतह अच्छे से देख लें। अमरूद में कोई छेद या दरार न हो।
गला हुआ
ज्यादा गला हुआ अमरूद न लें। कई बार ज्यादा पके हुए अमरूद में कीड़े होते हैं।
रंग
अमरूद हरा या या पीला होता है लेकिन अगर ये भूरे रंग का दिख रहा है, तो खराब हो सकता है।
महक
अमरूद अच्छा होता है तो उसकी महक भी बढ़िया सी आती है। खराब अमरूद से महक अच्छी नहीं आती।
फूल देखें
अमरूद के ऊपर काले रंग का उसका जो फूल होता है, वो भी चेक करें। उसमें भी कई बार कीड़े होते हैं।
