By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 05, 2025
LIVE HINDUSTAN Health
केमिकल से पके केले की पहचान कैसे करें?
केला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं।
केला
रोजाना केले का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
बनी रहती है ऊर्जा
त्वचा को ग्लोइंग बनाने से लेकर शरीर को मजबूती प्रदान करने तक केला खाने के कई फायदे हैं।
फायदे
हालांकि, आज के समय में बाजार में केमिकल से पकाए केले भी मिल रहे हैं।
केमिकल से पकाए जाते हैं
केले को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है।
कैल्शियम कार्बाइड
ऐसे में असली और नकली केले की पहचान कैसे करें, यह एक बड़ा सवाल है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।
कैसे करें पहचान
केले को पानी में डालें। यदि केला पानी में डूब जाता है तो वह नेचुरल तरीके से पका है। वहीं, अगर केला पानी के ऊपर तैरने लगता है तो वह केमिकल से पका हुआ केला है।
पानी से चेक करें
प्राकृतिक तरीके से पके केले में हल्की, मीठी और ताजा सुगंध आती है। वहीं केमिकल वाले केले की सुंगध तेज और हल्की रासायनिक होती है।
सुंगध से जानें
केले की चमक से भी असली और नकली पके केले की पहचान की जा सकती है। अगर केला ज्यादा चमकीला और ज्यादा पीला दिखाई देता है तो वह केमिकल से पकाया गया है। प्राकृतिक तरीके से पकाया गया केला हल्का पीला और कम चमकीला दिखाई देता है।
चमक और रंग से
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञों से उचित सलाह लें।