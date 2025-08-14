By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 14, 2025
तिरंगा से जुड़े 10 विशेष नियम, ताकि गलती से ना हो ध्वज का अपमान
भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, देश की एकता और गर्व का प्रतीक है। इसके सम्मान के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है, ताकि अनजाने में भी इसका अपमान ना हो।
भारत का गौरव
तिरंगे के उपयोग और प्रदर्शन के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में नियम बनाए गए हैं। इनका उल्लंघन करने पर सजा हो सकती है।
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया
तिरंगे का केसरिया रंग हमेशा ऊपर और हरा रंग नीचे होना चाहिए। उल्टा लहराना ध्वज का अपमान है।
सही स्थिति में लहराएं
फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं लहराना चाहिए। ऐसे ध्वज को सम्मानपूर्वक नष्ट करना चाहिए।
फटा तिरंगा नहीं
तिरंगे को जमीन पर नहीं रखना चाहिए और ना ही इसे पानी में डुबोना चाहिए। इसे हमेशा ऊंचा और सम्मानित स्थान पर रखें।
जमीन पर ना रखें
तिरंगे को हमेशा अन्य ध्वजों से ऊंचा लहराना चाहिए। इसे किसी अन्य ध्वज के नीचे नहीं रखा जा सकता है।
अन्य ध्वजों से ऊंचा
तिरंगे को कपड़े, पर्दे या सजावट के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह ध्वज का अपमान माना जाता है।
कपड़े के रूप में नहीं
तिरंगे को कार, टेबल या निजी सामान पर सजावट के रूप में नहीं लगाना चाहिए। यह केवल राष्ट्रीय आयोजनों में उपयोगी है।
निजी उपयोग पर रोक
तिरंगे को सूर्यास्त के बाद उतार लेना चाहिए, जब तक कि इसे उचित रोशनी में ना रखा जाए।
सूर्यास्त के बाद नियम
तिरंगे को किसी भी व्यावसायिक विज्ञापन, ब्रांड लोगो या प्रचार सामग्री में उपयोग नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन से दूर
पुराने या क्षतिग्रस्त तिरंगे को जलाकर या गाड़कर सम्मानपूर्वक नष्ट करें। इसे कूड़े में ना फेंके।
तिरंगे का सम्मानजनक निपटान
तिरंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान और गर्व का प्रतीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के इन 10 नियमों का पालन करें और ध्वज का सम्मान बनाए रखें।
तिरंगे का सम्मान हमारा कर्तव्य
