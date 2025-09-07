By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 07, 2025
किचन गार्डन में पालक कैसे उगाएं
आजकल लोग केमिकल वाली सब्जियों को खाने के बजाय घर पर उगी हेल्दी सब्जी खाना पसंद कर रहे हैं।
घर में सब्जियां
नींबू, मिर्चा, टमाटर के साथ अब लोग पालक भी घर पर उगाने लगे हैं। पालक सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है।
पालक
अगर आप भी अपने किचन गार्डन में पालक उगाना चाहती हैं, तो उसे उगाने के आसान स्टेप्स हम आपको बताते हैं।
कैसे उगाएं
सबसे पहले तो बड़ा सा डिब्बा या गमला चुनें। पालक फैलकर उगती है, तो उस हिसाब से रखें।
डिब्बा या गमला
मिट्टी में गोबर, चाय की पत्ती मिलाकर खाद्य के साथ अच्छी मिट्टी तैयार कर लें।
मिट्टी
बीज या जड़
अब आप पालक के बीज या फिर उसके तने वाली जड़ को मिट्टी में 3-4 इंच नीचे दबा दें।
धूप में रखें
पालक के गमले को दिनभर में 4-6 घंटे की धूप भी दिखानी है। इससे ये जल्दी बढ़ेगा।
पानी
पालक की मिट्टी को ज्यादा नमी नहीं चाहिए। लेकिन हर दो दिन में 1 बार पानी जरूर डालें।
पालक उगने लगेगी
महीने भर के अंदर की पालक की पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। इसमें बीच-बीच में खाद्य भी डालें।
